ANP Nikkei sluit met klein verlies

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is vrijdag met een klein verlies gesloten. De stemming werd gedrukt door de terugval van de dollar ten opzichte van onder meer de yen, in aanloop naar het rapport over de Amerikaanse arbeidsmarkt dat later op vrijdag wordt gepubliceerd.

Door ANP - 6-1-2017, 7:31 (Update 6-1-2017, 7:31)

De toonaangevende Nikkei-index gaf 0,3 procent prijs en sloot op 19.454,33 punten. De dollar verzwakte voor de tweede achtereenvolgende dag ten opzichte van de yen, nadat de Amerikaanse munt donderdag nog het hoogste peil in veertien jaar had bereikt. Die opmars kwam onder meer tot stilstand door maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen om de yuan te versterken en de uitstroom van kapitaal uit China te beperken.

Elders in de regio toonden de beurzen een licht positief beeld. De Kospi in Seoul won 0,3 procent, terwijl de All Ordinaries in Sydney nagenoeg vlak noteerde. De Hang Seng in Hongkong stond in de middaghandel 0,2 procent in de plus.