ANP Kerstverkopen supermarkten naar nieuw record

DONGEN - Supermarkten hebben in de week voor kerst een recordomzet van 879 miljoen euro gedraaid. In de week tussen de kerstdagen en de jaarwisseling bleef de teller steken op 624 miljoen euro. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van onderzoeksbureau GfK.

Door ANP - 5-1-2017, 16:26 (Update 5-1-2017, 16:47)

Met een gemiddelde weekomzet van 751 miljoen euro over de laatste twee weken van het jaar, 2,6 procent meer dan een jaar eerder, bleven de supermarktverkopen rond de feestdagen iets achter bij de verwachting. GfK had vooraf gerekend op een moyenne van 765 miljoen euro.

De supermarktomzet nam over heel 2016 met 2,5 procent toe tot 34,5 miljard euro. Er werden 1,2 procent meer kassabonnen uitgedraaid. Op die bonnen stond gemiddeld een totaalbedrag van 22,53 euro, 1,3 procent meer dan in 2015.

In zowel december als het gehele vierde kwartaal nam de omzet in de supermarktbranche sterker toe dan gemiddeld, met 3,3 procent. Van een echte versnelling is volgens GfK evenwel geen sprake. Het onderzoeksbureau rekent ook voor 2017 op een omzetgroei van 2,5 procent.