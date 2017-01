Passagiersrecord voor prijsvechter Norwegian

OSLO - De Noorse luchtvaartmaatschappij Norwegian heeft afgelopen jaar een recordaantal van zo'n 30 miljoen passagiers vervoerd, ongeveer evenveel als KLM. Dat zijn er 3,6 miljoen meer dan een jaar eerder, meldde de prijsvechter donderdag.

5-1-2017

Norwegian voegde 34 nieuwe bestemmingen toe en nam 21 nieuwe vliegtuigen in gebruik. De vraag naar tickets nam sterker toe dan het aanbod, want de gemiddelde bezettingsgraad van de vliegtuigen steeg met 2 procentpunt naar 88 procent.

Een groter aanbod aan vluchten naar verre oorden leverde volgens Norwegian een fikse bijdrage aan de groei. Het Noorse bedrijf is met relatief goedkope vluchten over de Atlantische Oceaan een geduchte concurrent voor Air France-KLM, Lufthansa en British Airways.

Ambitieuzere plannen

Zo zitten de vliegtuigen die op en neer vliegen tussen Parijs en diverse Amerikaanse steden, volgens topman Bjørn Kjos ,,min of meer vol''. Circa drie op de tien reizigers die intercontinentaal vliegen met Norwegian, doen dat met een overstap binnen Europa. Dat zijn voor een prijsvechter relatief veel overstappers.

Voor komend jaar hebben de Noren nog ambitieuzere plannen. Vooral het vluchtaanbod tussen de Britse eilanden en de Verenigde Staten wordt uitgebreid. Ook komen er voor het eerst verre bestemmingen bij buiten de VS. Welke dat zijn, is nog niet bekendgemaakt.

Concurrent Air Berlin heeft juist een erg moeizaam jaar achter de rug. Daar daalde het aantal reizigers in 2016 met 4,4 procent naar een kleine 29 miljoen, het minste in zeven jaar. Het bedrijf wist wel de bezettingsgraad op peil te houden, door te snoeien in het stoelaanbod.