Inflatie loopt op naar 1 procent

ANP Inflatie loopt op naar 1 procent

DEN HAAG - De inflatie in Nederland is in december opgelopen van 0,6 naar 1 procent. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Door ANP - 5-1-2017, 7:07 (Update 5-1-2017, 7:07)

Ondanks de stijging in de laatste maand van het jaar kwam de geldontwaarding over heel 2016 uit op het laagste peil in bijna dertig jaar. Het prijspeil in Nederland steeg in 2016 slechts met 0,3 procent. De inflatie bleef in 1987 voor het laatst zo beperkt.