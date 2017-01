Deutsche Bank treft opnieuw schikking in VS

ANP Deutsche Bank treft opnieuw schikking in VS

NEW YORK - Deutsche Bank heeft met een nieuwe schikking opnieuw een van meerdere rechtszaken tegen de bank in de Verenigde Staten afgewend. De financiële instelling heeft woensdag ingestemd met een betaling van 95 miljoen dollar (91 miljoen euro) wegens belastingontduiking, meldt het Openbaar Ministerie in New York. Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigde de bank in 2014 van het ontduiken van belastingen in 2000 via een netwerk van mantelbedrijven.

Door ANP - 5-1-2017, 2:01 (Update 5-1-2017, 2:01)

Eind december had Duitslands grootste financiële instelling al een schikking met justitie in de VS getroffen van in totaal 7,2 miljard dollar (7 miljard euro) over de verkoop van risicovolle hypotheekbeleggingen in aanloop naar de financiële crisis. Amerikaanse autoriteiten stelden eerder dit jaar een boete van 14 miljard dollar voor om verdere vervolging af te kopen. Deutsche Bank wees die schikking destijds af.