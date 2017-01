Ford en GM geven gas op groen Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag eensgezind in de plus gesloten. Automakers als Ford en General Motors behoorden tot de sterkste stijgers na beter dan verwachte verkopen in de VS in de laatste maand van 2016. Verder verwerkten beleggers de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed.

Door ANP - 4-1-2017, 22:19 (Update 4-1-2017, 22:19)

De Dow-Jonesindex eindigde de sessie uiteindelijk 0,3 procent hoger op 19.942,16 punten. Daarmee schoof de toonaangevende index weer een fractie verder op richting de historische grens van 20.000 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 2270,75 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 0,9 procent aandikte tot 5477,00 punten.

GM

Het aandeel GM won 5,5 procent. De grootste automaker van de Verenigde Staten kan tevreden terugkijken op de laatste maand van 2016. Daarin zag het moederbedrijf van onder meer Chevrolet en Cadillac zijn Amerikaanse verkopen met 10 procent stijgen. Daarmee presteerde GM veel beter dan verwacht.

Ook het aandeel Ford behoorde met een plus van bijna krap 5 procent tot de sterkste stijgers in New York. Ford wist met zijn decemberverkopen eveneens de verwachtingen van analisten te overtreffen. Fiat Chrysler (plus 1,4 procent) presteerde eveneens beter dan verwacht, ook al wist het fors minder auto's te slijten dan een jaar eerder.

Het aandeel van maker van elektrische auto's Tesla steeg 4,6 procent ondanks tegenvallende verkoopcijfers over 2016.

Agile Therapeutics

Farmaceut Agile Therapeutics verloor bijna 50 procent aan beurswaarde. Het bedrijf meldde dinsdag dat ruim de helft van de vrouwen die deelnamen aan een onderzoek naar een nieuw anticonceptiemiddel zich vroegtijdig uit de studie hebben teruggetrokken. Het onderzoek leverde volgens het bedrijf wel positieve resultaten op.

Uit de notulen van de Fed viel op te maken dat de rente in de Verenigde Staten de komende jaren geleidelijk aan zal worden verhoogd. Een belangrijk punt op de agenda van de beleidsvergadering was de onzekerheid van het toekomstige begrotingsbeleid van de aanstaande president Donald Trump, die onder meer belastingen wil verlagen.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 1,6 procent naar 53,16 dollar per vat. Brent werd 1,5 procent duurder, bij 56,32 dollar per vat. De euro werd voor 1,0487 dollar verhandeld, tegen 1,0477 dollar bij het slot van de Europese beurzen.