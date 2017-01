Dow Jones kruipt weer richting 20.000 punten

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten aan de nieuwe handelssessie begonnen. Daarmee kroop de toonaangevende Dow-Jonesindex weer een stapje richting de historische grens van 20.000 punten. Beleggers kijken onder meer uit naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Fed, die later op de dag worden gepubliceerd.

Door ANP - 4-1-2017, 15:49 (Update 4-1-2017, 15:49)

De Dow-Jonesindex won kort na de openingsbel 0,2 procent en stond op 19.927 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 2265 punten, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq ook 0,3 procent aandikte tot 5447 punten.

De Fed besloot bij zijn vergadering van vorige maand de rente in de VS voor het eerst in een jaar te verhogen. Uit de notulen van die bijeenkomst valt mogelijk iets op te maken over de verwachtingen voor het verloop van het monetaire beleid in 2017.

Het aandeel Tesla steeg in de vroege handel 0,2 procent ondanks tegenvallende verkoopcijfers over 2016.