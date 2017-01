'Economische groei eurozone trekt verder aan'

LONDEN - De economische groei in de eurozone is vorige maand sterker opgelopen dan eerder werd gedacht, naar het hoogste peil in vijfenhalf jaar. Dat blijkt uit een nieuwe raming die onderzoeksbureau Markit woensdag heeft gepubliceerd.

De index waarmee Markit de economische activiteit in de eurozone meet, ging vorige maand van 53,9 naar 54,4. Eerder werd een stabilisering gemeld van de graadmeter, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei. De index staat nu op het hoogste punt sinds medio 2011.

De vooruitgang werd mede gestuwd door Frankrijk, waar de economische activiteit eind 2016 toenam in het sterkste tempo van de afgelopen anderhalf jaar. In Spanje en Duitsland trok de groei aan naar het hoogste peil sinds de zomer.

Onzekerheid

De cijfers wijzen volgens Markit op een economische groei van 0,4 procent in het vierde kwartaal. De onderzoekers betwijfelen echter of de versnelling van afgelopen maand verder doorzet. ,,Veel hangt af van de politieke gebeurtenissen in de loop van 2017'', stelde hoofdeconoom Chris Williamson. De vraag kan daarbij worden gedrukt als de onzekerheid door bijvoorbeeld verkiezingen blijft overheersen.

Voorlopig heeft het optimisme echter de overhand. Dat geldt ook voor dienstverleners, die volgens Markit het meest last hebben van onzekere omstandigheden. Ook daar nam de activiteit eind 2016 toe in het sterkste tempo van de afgelopen vijf jaar.