Oliebedrijven in trek op Damrak

ANP Oliebedrijven in trek op Damrak

AMSTERDAM - Oliegerelateerde fondsen behoorden dinsdag tot de opvallendste stijgers in de positieve AEX, geholpen door de stevig opgelopen olieprijzen. Koeweit gaf aan de olieproductie te hebben verlaagd, waarmee dat land in ieder geval lijkt te voldoen aan de afspraken die eind vorig jaar binnen oliekartel OPEC werden gemaakt.

Door ANP - 3-1-2017, 11:42 (Update 3-1-2017, 11:42)

De Amsterdamse AEX-index stond om 11.30 uur 0,2 procent hoger op 487,56 punten. De MidKap steeg ook 0,2 procent, naar 694,40 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs gingen 0,1 tot 0,5 procent vooruit.

In de AEX-index behoorden olie- en gasconcern Shell en maritiem dienstverlener SBM Offshore met winsten tot 1,3 procent tot de sterkste stijgers. Ook tankopslagbedrijf Vopak (plus 0,7 procent) zag zijn koers stijgen. Elders in Europa was het beeld niet anders, met winsten tot 1,3 procent voor olieconcerns als BP, Total en Repsol.

Olie

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,3 procent naar 54,98 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder bij 58,08 dollar per vat. In de ochtendhandel piekte Brent op het hoogste niveau sinds medio 2015.

Naast oliegerelateerde fondsen schaarden financiële bedrijven zich bij de winnaars. Aegon, ING, ABN AMRO en NN wonnen circa 1 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak.In Parijs werden verzekeraar Axa en bank Société Générale ongeveer 2 procent meer waard, terwijl Commerzbank 1,5 procent won in Frankfurt. Deutsche Bank leverde daarentegen ruim 1 procent in.

Bouwbedrijven deden het opnieuw goed. BAM stond net als op de eerste handelsdag van 2017 in de bovenste regionen van de MidKap met een plus van ruim 2 procent. Heijmans won bij de kleinere bedrijven 4,4 procent, nadat maandag al een stevige winst werd geboekt.

Euro

Beursbedrijf Euronext won bij de lokale fondsen 2,5 procent. De uitbater van aandelenbeurzen in Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon wil afhandelingsbedrijf LCH.Clearnet voor 510 miljoen euro overnemen van London Stock Exchange (LSE). De overname is afhankelijk van het slagen van de voorgenomen megafusie tussen LSE en Deutsche Börse.

De euro voor 1,0410 dollar verhandeld, tegen 1,0470 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.