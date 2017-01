Olieprijs naar het hoogste niveau sinds 2015

AMSTERDAM - De olieprijs is 2017 dinsdag met een stevige stijging begonnen. Handelaren reageerden op berichten dat Koeweit zijn olieproductie heeft beperkt, waarmee het land voldoet aan de afspraken die eind vorig jaar binnen oliekartel OPEC werden gemaakt.

Door ANP - 3-1-2017, 11:14 (Update 3-1-2017, 11:14)

De prijs van een vat Brentolie, maatgevend voor olie uit het Midden-Oosten en Europa, steeg in de ochtendhandel ruim 2 procent naar een tussentijds hoogtepunt van 58,37 dollar. Dat is het hoogste niveau sinds medio 2015. De termijnmarkt voor olie was dinsdag voor het eerst sinds de jaarwisseling weer geopend.

De olie-exporteurs die lid zijn van de OPEC spraken onlangs af hun productie met ingang van dit jaar te verlagen, in een poging de zeer lage olieprijs omhoog te helpen. Zij kregen vervolgens steun van landen die geen deel uitmaken van het kartel, zoals Rusland. Koeweit gaf dinsdag aan de productie met 130.000 vaten per dag te hebben verlaagd.