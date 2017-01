Emissieboetes voor automakers in Zuid-Korea

SEOUL - Zuid-Korea heeft de verkoop van tien modellen van Nissan, BMW en Porsche in het land verboden wegens gesjoemel met documenten over emissietesten. De autobouwers kregen daarnaast boetes opgelegd van in totaal 7,2 miljoen won (5,7 miljoen euro). Dat maakte het Zuid-Koreaanse ministerie van Milieu bekend.

2-1-2017

Vier van de modellen waren al niet meer te koop. Nissan liet in een reactie weten mee te werken met de autoriteiten. BMW zei zijn best te doen de ingetrokken licenties voor de betrokken modellen terug te krijgen. Porsche kon niet direct reageren.

Automakers en toeleveranciers worden overal ter wereld extra in de gaten gehouden na een reeks eerdere schandalen met uitstootwaardes van auto's. Volkswagen, het moederbedrijf van onder meer Porsche, is verantwoordelijk voor het grootste schandaal wereldwijd. Het op een na grootste autobedrijf ter wereld heeft miljarden gereserveerd voor boetes, reparaties en schikkingen. In augustus verbood Zuid-Korea ook al de verkoop van tachtig Volkswagen-modellen in het land.