Nederlandse industrie verder in de lift

ANP Nederlandse industrie verder in de lift

ZOETERMEER - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie is in december in het sterkste tempo gegroeid sinds april 2011. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) maandag heeft bekendgemaakt.

Door ANP - 2-1-2017, 9:17 (Update 2-1-2017, 9:17)

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, klom naar een niveau van 57,3, van 57 in november. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Volgens de Nevi nam het aantal nieuwe orders aanzienlijk toe. Verder liep de vraag uit het buitenland in de grootste mate sinds juli 2015 op. Volgens de Nevi is er alom sprake van een ,,aanzienlijke verbetering".

Volgens hoogleraar inkoopmanagement Arjan van Weele van de TU Eindhoven kende de Nederlandse industrie een ,,sterk en succesvol" jaar. Hij verwacht dat het positieve beeld ook in de eerste maanden van dit jaar zal aanhouden. Wel zullen de stijgende verkoopprijzen op termijn een drukkend effect hebben op de vraag.