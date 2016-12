'AEX luidt positief jaar rustig uit'

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam opent de laatste handelsdag van 2016 vrijdag naar verwachting zonder grote uitslagen. Beleggers maken zich op voor een rustig einde van een roerig beursjaar, waarbij de internationale Trump-rally ook de AEX op een mooie jaarwinst zette.

Door ANP - 30-12-2016, 8:17 (Update 30-12-2016, 8:48)

De AEX sloot donderdag met een verlies van 0,4 procent op 482,46 punten. De hoofdgraadmeter van het Damrak staat daarmee ruim 9 procent boven de slotstand van vorig jaar.

Die winst werd geboekt sinds 9 november, de dag na de Amerikaanse presidentverkiezingen. De AEX zakte na de bekendmaking van Trump als winnaar eerst nog onder het slotniveau van 2015, om vervolgens op dezelfde dag al een lange winstreeks in te zetten.

Europese beurzen

Elders in Europa kenden de beurzen ook een goed jaar. Zo staat de DAX in Frankfurt 6,6 procent boven de eindstand van 2015 en won de hoofdgraadmeter in Parijs ruim 4 procent. De beurs in Londen bereikte deze week de hoogste stand uit zijn historie. Dat record werd gerealiseerd door de opmars van de FTSE sinds de keuze van de Britten om de EU te verlaten, en de bijbehorende stevige daling van het Britse pond.

Vrijdag is er weinig nieuws om de handel te sturen. In Londen sluit de beurs al om 13.30 uur (Nederlandse tijd), terwijl in Frankfurt de boeken om 14.00 uur dicht gaan. In Amsterdam, Parijs en New York wordt een volledige handelsdag afgewerkt. In Amsterdam, Frankfurt en Parijs wordt de handel maandag hervat. In Londen, New York en op de meeste plaatsen in Azië blijven de beurzen op 2 januari dicht.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond voorbeurs 0,5 procent in de plus op 54 dollar. Brent werd ook 0,5 procent duurder, bij 57,15 dollar per vat. De euro werd voor 1,0530 dollar verhandeld, tegen 1,0480 dollar bij het slot van de Europese beurzen op donderdag.