Facebook zet stappen met virtual reality

ANP Facebook zet stappen met virtual reality

MENLO PARK - Het Amerikaanse techbedrijf Facebook heeft via zijn dochteronderneming Oculus de Deense start-up The Eye Tribe ingelijfd. Het bedrijf uit Kopenhagen is gespecialiseerd in het verzamelen van informatie van oogbewegingen (eye-tracking) in virtual reality om daarmee de ervaring te verbeteren.

Door ANP - 28-12-2016, 21:47 (Update 28-12-2016, 21:47)

Facebook wil graag het voortouw nemen bij sociale interacties in virtual reality. De mogelijkheid om oogbewegingen te volgen, maakt het eenvoudiger om uitingen van mensen te begrijpen en hen effectief in de virtuele wereld te laten communiceren.

Facebook is niet het enige bedrijf dat zich richt op de oogtechnologie. Google-moeder Alphabet nam eerder Eyefluence over, een andere start-up die werkt aan eye-tracking-technologie. Alphabet zou onder meer virtual reality in zijn mediaplatform YouTube willen inpassen.