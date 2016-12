Wall Street opent met kleine winst

ANP Wall Street opent met kleine winst

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten geopend. De Dow-Jonesindex kwam daarmee opnieuw dicht in de buurt van historische mijlpaal van 20.000 punten, die dinsdag weer net niet werd bereikt. Veel nieuws om de handel te stuwen is er niet tijdens de traditioneel bijzonder rustige handelssessies in de laatste week van het jaar.

Door ANP - 28-12-2016, 16:21 (Update 28-12-2016, 16:21)

De Dow Jones stond kort na de opening 0,2 procent in de plus op 19.978 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent naar 2271 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq klom 0,2 procent naar 5497 punten.

Boeing stond onderaan de Dow Jones met een verlies van 0,2 procent. Delta Air Lines (min 0,1 procent) heeft een bestelling van achttien 787 Dreamliners bij de vliegtuigbouwer geschrapt. De order voor de vliegtuigen van 4 miljard dollar per stuk was een erfenis van Northwest Airlines, waarmee Delta in 2008 fuseerde.