'Chemie en auto's stuwen industrie in 2017'

AMSTERDAM - De Nederlandse industrie zet de stijgende lijn van dit jaar in 2017 door. Vooral dankzij vooruitgang in de auto-industrie en de chemie houdt de groei aan, voorspelt ING in een woensdag gepubliceerd rapport.

Door ANP - 28-12-2016, 10:28 (Update 28-12-2016, 10:28)

De economen van de bank voorzien een plus van circa 1,5 procent voor de Nederlandse industrie in 2017, na een groei van zo'n 2 procent dit jaar. Voor de chemie, die 15 procent van de Nederlandse industrie vormt, zijn de vooruitzichten na drie jaar van krimp weer positief, aldus ING. Daarbij helpt de lage olieprijs de winstgevendheid vooruit.

De auto-industrie profiteert van het succes van VDL Nedcar. ,,De productiestart van een derde model Mini in november 2016 zorgt voor klinkende groeicijfers voor de automotive-industrie als geheel in 2017'', stelt ING. De auto-industrie groeit daarbij naar verwachting met 20 procent.