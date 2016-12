'Eindejaarsluwte op Damrak houdt aan'

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt woensdag opnieuw zonder grote uitslagen te gaan openen. Na de minieme winsten van dinsdag ontbreekt het andermaal aan nieuws om de handel richting te geven, terwijl veel marktpartijen de boeken van 2016 al hebben gesloten.

Door ANP - 28-12-2016, 8:25 (Update 28-12-2016, 8:25)

Aan het bedrijvenfront is er mogelijk aandacht voor beursuitbater Euronext zelf, die volgens zakenkrant Financial Times dicht bij de overname van afhandelingsbedrijf LCH.Clearnet is. Euronext zei vorige week al dat er gesprekken worden gevoerd met eigenaar London Stock Exchange, die LCH wil verkopen met het oog op zijn beoogde fusie met Deutsche Börse.

Verder wordt Shell in Italië vervolgd wegens een mogelijke omkopingsaffaire rond de toekenning van een oliecontract in Nigeria. Dat blijkt uit stukken die het Italiaanse openbaar ministerie bij de rechtbank in Milaan heeft ingediend. Shell en het eveneens bij de opdracht betrokken Italiaanse oliebedrijf Eni ontkennen de beschuldigingen.

Euro

De AEX-index steeg dinsdag 0,2 procent naar 483,58 punten. De MidKap sloot 0,4 procent hoger op 686,67 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt eindigden elk 0,2 procent boven de slotstanden van vrijdag. De beurs in Londen bleef dicht.

In New York hikte de Dow Jones opnieuw tegen de grens van 20.000 punten aan, zonder die te passeren. De index van dertig toonaangevende fondsen eindigde met een plus van 0,1 procent op 19.945,04 punten. De S&P 500 steeg 0,2 procent, terwijl technologiegraadmeter Nasdaq 0,5 procent in de plus sloot.

De olieprijs bleef woensdag voorbeurs nagenoeg stabiel. Amerikaanse olie en Brent werden 0,2 procent goedkoper, bij respectievelijk 53,80 en 55,95 dollar per vat. De euro werd voor 1,0465 dollar verhandeld, tegen 1,0460 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.