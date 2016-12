'Weer minder zaken op de fles in 2017'

ANP 'Weer minder zaken op de fles in 2017'

AMSTERDAM - Volgend jaar gaan naar verwachting 10 procent minder bedrijven failliet dan in 2016. Het zou daarmee het vierde jaar op rij zijn dat het aantal zaken dat op de fles gaat afneemt. Dat voorspellen economen van ING in een dinsdag gepubliceerd rapport.

Door ANP - 27-12-2016, 13:26 (Update 27-12-2016, 13:26)

Het Economisch Bureau van de bank voert onder meer de verbeterde economisch omstandigheden en de versterking van de financiële positie van bedrijven als redenen op voor de verdere daling. Als de ING-economen het bij het rechte eind hebben, dan daalt het aantal faillissementen naar het niveau van voor de crisis in 2008.

De daling is volgend jaar waarschijnlijk wel minder sterk dan in voorgaande jaren, omdat het effect van herstel na de economische crisis inmiddels is uitgewerkt.