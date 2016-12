Rustige sessie op Damrak in het verschiet

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam staat dinsdag naar verwachting een rustige sessie te wachten. Veel beleggers laten de laatste verkorte handelsweek van het jaar praktisch aan zich voorbijgaan, aangezien veel partijen de boeken al hebben gesloten. Daarbij ontbreekt het de eerste dag na het lange kerstweekend aan richtinggevend nieuws. Maandag bleven de Europese graadmeters gesloten.

Door ANP - 27-12-2016, 8:21 (Update 27-12-2016, 8:21)

Zo langzamerhand kan de balans van het beursjaar 2016 worden opgemaakt. Die valt positief uit, ondanks alle onzekerheid die keer op keer over de markten spoelde.

Vooral de eerste helft van 2016 kende veel pieken en dalen. Zo gingen beursgraadmeters in de eerste maanden wereldwijd onderuit door toenemende zorgen over de Chinese economie. Nadat die grotendeels waren weggeëbd zorgde de onverwachte brexit voor stevige verliezen. Die werden echter redelijk snel goedgemaakt, waarna een ongekend rustige zomer aanbrak, waarin de koersen per saldo nauwelijks in beweging kwamen.

Euro

In het najaar nam de onrust toe, in de aanloop naar de verkiezingen in de Verenigde Staten. Daarbij werd op voorhand gevreesd voor een ineenstorting van de beurzen als Donald Trump zou winnen, maar het tegenovergestelde bleek waar. Na zijn zege werd de focus bliksemsnel verlegd naar de enorme overheidsinvesteringen die hij heeft beloofd en groeide de verwachting dat Trump de regels voor de financiële sector zal versoepelen.

De AEX-index eindigde vrijdag 0,1 procent in de plus op 482,86 punten. De MidKap klom 0,3 procent naar 684,05 punten. Parijs steeg 0,1 procent, maar Frankfurt daalde 0,1 procent. De beurs in Londen, die vrijdag slechts een halve sessie afwerkte, blijft ook dinsdag gesloten.

De euro was voorbeurs met 1,0445 dollar evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 53,07 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper bij 55,07 dollar per vat.