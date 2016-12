'MPS te snel aan infuus Italiaanse overheid'

BERLIJN - De geplaagde Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena (MPS) moet niet te snel steun van de overheid krijgen. Volgens Jens Weidmann, president van de Duitse Bundesbank is staatssteun bedoeld als laatste redmiddel en niet als dekking voor voorzienbare verliezen. Dat zei hij maandag tegen de Duitse krant Bild.

Door ANP - 26-12-2016, 13:34 (Update 26-12-2016, 13:34)

MPS kondigde vrijdag aan een verzoek in te dienen bij de Italiaanse overheid voor staatssteun. De bank sprak in een verklaring van een ,,voorzorgsmaatregel" om het kapitaal te verhogen. De Italiaanse regering stelde eerder een reddingsfonds van 20 miljard euro in voor de in nood verkerende banken.

Volgens Weidmann kan staatssteun alleen worden verleend aan banken die ,,in de basis gezond zijn". Daarbij moet volgens hem door de Italiaanse overheid een bijpassende publieke financiering worden gevonden, gelet op de hoge staatsschuld van het land.