Van Dijkhuizen mag baas ABN AMRO worden

AMSTERDAM - De toezichthouders zijn akkoord gegaan met de benoeming van Kees van Dijkhuizen tot topman van ABN AMRO. Dat meldde het financiële concern vrijdag.

Door ANP - 23-12-2016, 8:17 (Update 23-12-2016, 8:17)

Van Dijkhuizen, de financieel directeur van ABN AMRO, volgt per 1 januari Gerrit Zalm op. De raad van commissarissen van ABN is een externe zoektocht begonnen naar een nieuwe financiële directeur. In de tussentijd is Alexander Rahusen, hoofd controlling, benoemd als ad interim financieel directeur.