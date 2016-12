Dow zakt verder af van mijlpaal 20.000 punten

ANP Dow zakt verder af van mijlpaal 20.000 punten

NEW YORK - De Amerikaanse aandelenmarkten gingen donderdag verder omlaag. Op een verder nieuwsluwe dag verwerkten beleggers cijfers over onder meer de economische groei in het derde kwartaal en de consumentenbestedingen en orders voor duurzame goederen in november.

Door ANP - 22-12-2016, 21:30 (Update 22-12-2016, 22:18)

De Dow-Jonesindex zakte verder weg van de mijlpaal van 20.000 punten, die tot dusver steeds net niet werd bereikt. De hoofdgraadmeter eindigde 0,1 procent lager op 19.918,88 punten. De bredere S&P 500 daalde 0,2 procent tot 2260,96 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent omlaag naar 5447,42 punten.

De Amerikaanse economie groeide in het derde kwartaal met 3,5 procent. Dat is sterker dan de 3,2 procent die eerder op basis van voorlopige data was gemeld. Vooral de bestedingen van consumenten blijken uit nieuwe gegevens sterker te zijn toegenomen dan eerder werd gedacht.

Onverwachts

Amerikaanse consumenten voerden ook in november hun uitgaven op, maar iets minder sterk dan in oktober. Economen hadden die afvlakking niet zien aankomen. De orderontvangst voor producenten van duurzame goederen daalde vorige maand met 4,6 procent, iets minder sterk dan verwacht.

Sterkste daler in de Dow was detailhandelsgigant Wal-Mart met een verlies van 2,3 procent. Doe-het-zelfketen Home Depot, creditcardmaatschappij American Express en industriegroep General Electric leverden allemaal 1 procent in.

Verizon

Bovenaan bij de hoofdfondsen in New York stond telefonieconcern Verizon met een winst van 1,3 procent. De olieproducenten Chevron en ExxonMobil volgden met allebei 0,7 procent winst.

Chipbedrijf Micron Technology kreeg er bijna 13 procent bij, na publicatie van beter dan verwachte prognoses voor de winst en omzet in het lopende kwartaal. De kwartaalcijfers van interieurwinkelketen Bed Bath & Beyond daarentegen stelden flink teleur. Dat aandeel verloor meer dan 9 procent.

De euro was 1,0435 dollar waard, tegen 1,0450 dollar aan het einde van de Europese beurshandel eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 52,60 dollar, die van Brentolie ging 0,5 procent omhoog naar 54,74 dollar per vat.