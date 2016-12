Investeerders Shell willen duurzamer beleid

ANP Investeerders Shell willen duurzamer beleid

ROTTERDAM - Een groep activistische aandeelhouders heeft Shell gevraagd concrete doelen te stellen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Dat blijkt donderdag uit een brief van de investeerders, die samen optrekken in de vereniging Follow This.

Door ANP - 22-12-2016, 12:04 (Update 22-12-2016, 12:04)

Follow This probeert Shell al langer meer in de richting van duurzame energie te bewegen. De aandeelhouders willen dat Shell doelen stelt die de uitstoot in lijn brengen met de doelen van het klimaatakkoord in Parijs en daar ook verantwoording voor aflegt. Volgens de investeerders kan het bedrijf op die manier de concurrentie op achterstand zetten.

Shell bevestigt de resolutie van Follow This te hebben ontvangen en gaat die bestuderen. ,,Zoals gebruikelijk publiceren we in aanloop naar onze aandeelhoudersvergadering in mei, in de zogenoemde Notice of Meeting naast de agendapunten, onze reactie en bijbehorend stemadvies op ingediende resoluties van aandeelhouders.”