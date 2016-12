IKEA schikt met families verongelukte peuters

WASHINGTON - IKEA heeft een schikking getroffen met de nabestaanden van drie Amerikaanse kinderen die om het leven kwamen door omvallende kasten van het Zweedse woonwarenhuis. Volgens de advocaten van de families betaalt IKEA in totaal 50 miljoen dollar.

Door ANP - 22-12-2016, 11:53 (Update 22-12-2016, 11:53)

Twee peuters raakten in 2014 bedolven onder ladekasten van het type Malm. IKEA nam vervolgens maatregelen door gratis spullen beschikbaar te stellen waarmee de kasten aan de muur kunnen worden verankerd, maar later vond nog een dodelijk incident plaats.

Onderdeel van de schikking is dat IKEA ook geld doneert aan kinderziekenhuizen. Het bedrijf wil nog weinig loslaten over de overeenkomst omdat deze eerst door de rechter moet worden goedgekeurd. De ongelukken waren voor de meubelverkoper eerder dit jaar al aanleiding om in Noord-Amerika massaal kasten terug te roepen.