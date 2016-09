Wall Street opent Fed-dag positief

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winst geopend. De handel staat in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat om 20.00 uur (Nederlandse tijd) wordt gepubliceerd.

Door ANP - 21-9-2016, 15:43 (Update 21-9-2016, 15:43)

De Dow-Jonesindex stond vlak na de opening 0,5 procent hoger op 18.216 punten. De S&P 500 steeg ook 0,5 procent, naar 2149 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,4 procent tot 5261 punten.

De kans op een rentestap van de Fed bij de vergadering van woensdag wordt bijzonder klein geacht. Beleggers kijken echter uit naar de toelichting van Fed-president Janet Yellen, waaruit mogelijk meer valt op te maken over het moment waarop de centrale bankiers wel zullen besluiten de rente in de VS verder te verhogen.