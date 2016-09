Japanse beurs wint flink na rentebesluit

TOKIO - De Japanse Nikkei-index schoot woensdag flink omhoog na het rentebesluit van de Bank of Japan (BoJ). Vooral banken en verzekeraars deden het goed.

De BoJ scherpte zijn beleid verder aan, maar hield de omvang van het stimuleringsprogramma en het rentetarief ongewijzigd op min 0,1 procent. Wel werden wat aanpassingen van het monetaire beleid bekendgemaakt. Een verdere daling van het rentetarief behoort tot de mogelijkheden, aldus de BoJ.

De Nikkei-index steeg 1,9 procent tot 16.807,62 punten. Financiële instellingen als Mizuho Financial Group, UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group wonnen tot 7,3 procent. Zakenbank Nomura steeg 5 procent en verzekeraar Dai-Ichi Life Insurance klom 7,4 procent in waarde.

Profiteren

Na het rentebesluit zwakte de Japanse yen af tegenover de dollar. Exporteurs in Tokio wisten te profiteren. Zo steeg Toyota Motor 3,2 procent en machinebouwer Komatsu ging 1,5 procent vooruit.

Beleggers in Tokio verwerkten ook nog een cijfer over de Japanse handel. De export zakte in augustus met 9,6 procent op jaarbasis, terwijl de import met meer dan 17 procent afnam.

Ook elders in Azië was de stemming bij beleggers positief. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,8 procent hoger en de Kospi in Seoul won 0,4 procent. De All Ordinaries in Sydney noteerde 0,6 procent in het groen.