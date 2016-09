Belgische beleggers Volkswagen naar rechter

ANP Belgische beleggers Volkswagen naar rechter

BRUSSEL - Een groep Belgische beleggers is met steun van belangenbehartiger Deminor een rechtszaak begonnen tegen Volkswagen. Inzet daarvan is compensatie voor de schade die zij hebben geleden door de waardedaling van hun aandelen als gevolg van het dieselschandaal, meldde Deminor dinsdag.

Door ANP - 20-9-2016, 18:46 (Update 20-9-2016, 18:46)

Ongeveer een jaar geleden werd duidelijk dat de Duitse autofabrikant zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan gesjoemel bij laboratoriumproeven om de uitstoot van dieselauto's te meten. Miljoenen auto's staan daardoor als schoner te boek dan ze daadwerkelijk zijn.

De financiële schade voor Volkswagen kan in de tientallen miljarden gaan lopen. Het aandeel is dan ook flink onderuit gegaan op de beurs in Frankfurt. Veel aandeelhouders vinden dat het bedrijf verantwoordelijk is voor het verlies dat zij daardoor hebben geleden, omdat het de affaire lang onder de pet zou hebben gehouden.