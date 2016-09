Op de valreep klein verlies voor AEX

ANP Op de valreep klein verlies voor AEX

AMSTERDAM - De effectenbeurs in Amsterdam is dinsdag op de valreep met een licht verlies de handel uitgegaan. Ook elders in Europa hielden beleggers zich gedeisd met het Amerikaanse rentebesluit op woensdag in het verschiet. Luchtvaartaandelen stonden onder druk na een pessimistisch analistenrapport van HSBC.

Door ANP - 20-9-2016, 17:45 (Update 20-9-2016, 17:51)

Op Beursplein 5 in Amsterdam sloot de toonaangevende AEX-index 0,1 procent lager op 444,45 punten. De MidKap daarentegen steeg 0,2 procent tot 641,79 punten. De hoofdgraadmeters op de beursvloeren van Frankfurt en Londen gingen allebei 0,2 procent omhoog, die in Parijs eindigde 0,1 procent lager.

Kabelbedrijf Altice was koploper in de AEX met een plus van 3,7 procent. Een andere opvallende stijger onder de belangrijkste Amsterdamse beursfondsen was biotechnologiebedrijf Galapagos. Zonder direct aanwijsbare reden steeg dat aandeel 2,7 procent. Tussentijds bereikte het de hoogste koers ooit.

Postdiensten

Minder goed verging het ArcelorMittal. Het staalconcern leverde 2,9 procent in en was daarmee de sterkste daler onder de hoofdfondsen. Dienstverlener aan de olie- en gasindustrie SBM Offshore deed het met een min van 2,1 procent niet veel beter.

In de MidKap won PostNL 1 procent. Het bedrijf mag van toezichthouder ACM de tarieven voor het basispakket aan postdiensten volgend jaar met gemiddeld 8 procent verhogen. Air France-KLM daarentegen daalde 2,8 procent. Analisten van HSBC waarschuwden in een rapport voor druk op de winsten in de luchtvaartsector.

Prijsvechters

Ook andere luchtvaartmaatschappijen zagen dat terug in hun koers. In Londen verloor IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, 3,6 procent. De prijsvechters easyJet en Ryanair leverden respectievelijk 2,7 en 3,8 procent in. Lufthansa daalde in Frankfurt 1,3 procent.

Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder bij een prijs van 43,77 dollar per vat. De Brentprijs, maatgevend voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, steeg 0,1 procent naar 45,99 dollar per vat. De euro was 1,1170 dollar waard, tegen 1,1180 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.