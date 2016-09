Kosten ontmanteling kerncentrales lopen op

ANP Kosten ontmanteling kerncentrales lopen op

BRUSSEL - De geraamde kosten van de ontmanteling van oude Sovjet-kernreactoren in Litouwen, Bulgarije en Slowakije zijn sinds 2010 met 40 procent gestegen tot 5,7 miljard euro. Met de kosten van definitieve berging van gebruikte nucleaire splijtstof en hoogradioactief afval erbij kan dat bedrag oplopen tot 11,4 miljard euro.

Door ANP - 20-9-2016, 11:39 (Update 20-9-2016, 11:39)

Dat blijkt uit een dinsdag in Brussel gepresenteerd rapport van de Europese Rekenkamer. Door vertragingen met de ontmanteling van de grootste kerncentrale ter wereld in Ignalina (Litouwen) en die in Kozloduy (Bulgarije) en in Bohunice (Slowakije) komt de financiering in gevaar. De EU biedt sinds 1999 financiële bijstand, die in 2020 totaal 3,8 miljard euro zal bedragen.

Vooral in Litouwen wil het niet vlotten en dreigt een financieringskloof van 1,56 miljard euro. In Slowakije is het gat 92 miljoen, in Bulgarije 28 miljoen, waarschuwt de Rekenkamer.