Beleggers lopen warm voor rentebesluit Fed

AMSTERDAM - De wereldwijde aandelenhandel staat komende week vooral in het teken van de bijeenkomst van de Federal Reserve (Fed). Woensdag sluit de Amerikaanse koepel van centrale banken zijn tweedaagse beleidsvergadering af. Ook in Japan wordt een soortgelijke beleidsvergaderingen belegd.

Door ANP - 18-9-2016, 16:06 (Update 18-9-2016, 16:06)

In de markt wordt de kans op een rentestap door de Fed bijzonder klein geacht. Veel kenners verwachten dat de Amerikaanse centrale bankiers zelfs tot volgend jaar wachten met een nieuwe verhoging. De onzekerheid die boven de markt hangt, zorgde recentelijk wel voor stevige koersschommelingen. Naast het rentebesluit komt de Fed ook met nieuwe prognoses naar buiten.

Op de agenda prijken verder een aantal macro-economische cijfers. De gehele week staan cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt op de rol. De eerste dag van handelsweek moeten beleggers het doen zonder sturing vanuit Japan, waar de aandelenbeurs gesloten blijft. Op dinsdag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers bekend over het Nederlandse consumentenvertrouwen en -uitgaven. Vanuit de Verenigde Staten volgen data over de in aanbouw genomen woningen.

Zwaartepunt

Het zwaartepunt van de week ligt overduidelijk op woensdag. Alvorens de Fed zijn rentebesluit neemt, is het eerst de beurt aan de Bank of Japan.

Op donderdag reageren beleggers in Europa op nieuwe cijfers over het consumentenvertrouwen. Wederom ontbreekt richting uit Tokio waar de beurs gesloten blijft. In de Verenigde Staten worden naast de wekelijkse uitkeringsaanvragen ook cijfers over de huizenverkopen gepubliceerd. Het in Amsterdam genoteerde Coca-Cola European Partners maakt donderdag zijn halfjaarcijfers bekend.

Inkoopmanagersindexen

Vrijdag is het de dag van de inkoopmanagersindexen, onder meer in Japan, de VS, Duitsland en de Europese Unie. Verder reageren beleggers op de nieuwste economische groeiramingen van het CBS.

Vanaf maandag opereren de beurzen op Beursplein 5 overigens vanuit de nieuwe samenstelling. De AEX-index blijft daarbij ongewijzigd. Philips Lighting en ASR promoveren naar de MidKap, terwijl NSI en Wessanen juist uit de MidKap verdwijnen.

In de AScX worden Basic-Fit, ForFarmers, NSI, Sif en Wessanen opgenomen, terwijl AND, DPA, Holland Colours, Brill en Neways komen te vervallen uit de index voor kleinere bedrijven.