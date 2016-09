Beurzen New York in de min

ANP Beurzen New York in de min

NEW YORK - De beurzen in New York gingen vrijdag omlaag. Net als in Europa stond de financiële sector op Wall Street onder druk door de miljardenboete die Deutsche Bank van de Amerikaanse autoriteiten dreigt te krijgen. Chipproducent Intel wist te profiteren van een verhoging van de omzetverwachting.

Door ANP - 16-9-2016, 19:47 (Update 16-9-2016, 19:47)

De Dow-Jonesindex stond in de tussentijdse handel 0,6 procent lager op 18.106 punten. De brede S&P 500 daalde eveneens 0,6 procent, op 2135 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent tot 5234 punten.

Deutsche Bank hangt in de Verenigde Staten een boete van 14 miljard dollar boven het hoofd vanwege misstanden bij het verstrekken van hypotheken in het verleden. De grootste bank van Duitsland heeft gezegd tegen de boete in te zullen gaan en dat het uiteindelijke schikkingsbedrag veel lager zal uitvallen.

Financials

De Amerikaanse banken konden zich echter niet onttrekken aan het negatieve sentiment in de financiële sector door de kwestie. Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs en Citigroup ging tot 1,6 procent omlaag.

Intel won ruim 2 procent. Het grootste chipbedrijf ter wereld is positiever over de omzet in het derde kwartaal. Het concern merkte op dat de pc-markt voorzichtig begint op te krabbelen. De producent van bedrijfssoftware Oracle kwam donderdag nabeurs met teleurstellende kwartaalcijfers en leverde 4,5 procent in.

Oliesector

De oliesector in New York had last van de lagere olieprijzen. ExxonMobil en Chevron gingen tot 1,6 procent omlaag. Oliedienstverlener Halliburton verloor 2 procent. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,1 procent tot 42,99 dollar en Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 45,79 dollar per vat.

Beleggers verwerkten ook cijfers over de Amerikaanse inflatie en het consumentenvertrouwen. De markt is vooral in afwachting van het Amerikaanse rentebesluit volgende week woensdag. Naar alle waarschijnlijkheid besluit de Federal Reserve dan af te zien van een renteverhoging.

De euro noteerde 1,1158 dollar, tegen 1,1160 dollar bij het Europese slot.