ANP Banken omlaag bij opening Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies geopend. Deutsche Bank, dat ook een Amerikaanse beursnotering heeft, ging net als in Frankfurt omlaag. Ook andere banken voelden de gevolgen van het hoge schikkingsvoorstel voor de Duitse bank wegens misstanden bij het verstrekken van hypotheken. Verder stond chipbedrijf Intel in de schijnwerpers na een verhoging van de omzetverwachtingen.

Door ANP - 16-9-2016, 15:50 (Update 16-9-2016, 15:50)

De Dow-Jonesindex stond enkele minuten na de openingsbel 0,5 procent lager op 18.117 punten. De S&P 500 daalde eveneens 0,5 procent, op 2137 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq zakte 0,3 procent op 5232 punten.

Deutsche Bank daalde bij opening ruim 9 procent. De bank kreeg van de Amerikaanse autoriteiten een rekening van 14 miljard dollar voorgelegd, meer dan waarmee rekening werd gehouden. Morgan Stanley, JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup ging tot 1,4 procent omlaag.

Intel liet voorbeurs weten positiever te zijn over de omzet in het derde kwartaal en steeg 3,2 procent. Het concern merkte op dat de pc-markt voorzichtig begint op te krabbelen.