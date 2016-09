Belgisch OM: miljoenenfraude ex-bankier

GENT - De oud-topman van Optima Bank Jeroen Piqueur heeft tussen 2007 en 2013 zo'n 22 miljoen euro aan inkomsten niet aangegeven en 3 tot 4 miljoen euro aan belastingen ontweken. De baas van de in juni failliet verklaarde bank gaf volgens het Belgische Openbaar Ministerie ook 19,9 miljoen euro aan voorschotten op een liquidatiebonus van een offshorevennootschap niet aan maar kocht er een luxejacht van.

Door ANP - 16-9-2016, 12:04 (Update 16-9-2016, 12:04)

De 62-jarige Piqueur had tussen 2007 en 2013 rekeningen in Luxemburg en Monaco, op naam van offshorebedrijven waarvan de bankier de begunstigde was, stelde het OM vrijdag voor de Gentse correctionele rechtbank. De aanklacht staat los van een onderzoek naar de rol van Piqueur in het faillissement van Optima Bank.

Zowel de Belgische staat als het OM eisen schadevergoedingen. Daarnaast riskeert Piqueur een celstraf of een boete. De zaak wordt in maart vervolgd.