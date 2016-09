Nikkei sluit met winst

TOKIO - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst gesloten. Beleggers putten moed uit de hogere slotstanden in de Verenigde Staten, waar de vrees voor een snelle renteverhoging de afgelopen dagen weer wat lijkt te zijn geluwd.

Door ANP - 16-9-2016, 8:38 (Update 16-9-2016, 8:38)

De toonaangevende Nikkei-index eindigde met een winst van 0,7 procent op 16.519,29 punten. Handelaren maakten zich daarbij op voor een lang weekeinde, aangezien de beurs in Tokio maandag gesloten is vanwege een feestdag. Verder wordt vooral uitgekeken naar de beleidsvergadering van de Japanse centrale bank volgende week woensdag. Mogelijk wordt dan het stimuleringsprogramma voor de Japanse economie verder uitgebreid.

Elders in Azië waren veel aandelenmarkten vrijdag gesloten. In Australië werd wel gehandeld, daar won de All Ordinaries 1,1 procent.