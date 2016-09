Nog zeker 17 jaar eigen aardgas

Nog zeker 17 jaar eigen aardgas

DEN HAAG - Gelet op het huidige gaswinningstempo zal Nederland nog zeker zeventien jaar kunnen beschikken over eigen gas. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de huidige gasvoorraden in Nederland.

16-9-2016

Sinds de ontdekking van het aardgasveld in Groningen in 1959 is in Nederland ruim 3582 miljard kubieke meter aardgas gewonnen. De aardgasreserve bedroeg vorig jaar nog 940 miljard kubieke meter. Daarmee is volgens het CBS bijna 80 procent van de aardgasreserve gebruikt.

Door nieuwe berekeningen steeg de Nederlandse gasvoorraad vorig jaar echter met 8 miljard kubieke meter, ondanks de winning van 52 miljard kuub. Dat de voorraad steeg kwam voor een deel doordat er nieuwe gasreserves ontdekt zijn, maar vooral door nieuwe berekeningen. Daarin wordt alleen het gas meegenomen waarvan het technisch mogelijk is om te winnen waarbij dat ook nog rendabel is. Wisselingen in de gasprijzen en technologische ontwikkelingen hebben logischerwijs invloed op de reserves.

Vanwege aardbevingen heeft het kabinet besloten de winning uit het Groningse gasveld verder terug te schroeven. Momenteel ligt er een ontwerpbesluit om de gaswinning daar te verlagen tot 24 miljard kuub. Alleen in koude winters zou de productie eventueel mogen worden opgeschroefd. Groningen is goed voor circa 75 procent van de Nederlandse aardgasreserve.

Door het ook technisch mogelijk te maken dat buitenlands gas geschikt wordt voor Nederlandse huishoudens kan de productie mogelijk nog verder naar beneden. Daardoor kan Nederland mogelijk nog langer dan zeventien jaar met zijn aardgasreserves doen.

De overheidsinkomsten uit gas zijn de laatste jaren flinke afgenomen. In 2013 was nog 9 procent van de overheidsinkomsten, ruim 15 miljard euro afkomstig van aardgasbaten. Dit daalde vorig jaar naar 3 procent oftewel ruim 5 miljard euro.