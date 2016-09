Bonden stellen Tata Steel ultimatum

IJMUIDEN - Vakbonden FNV en CNV eisen voor 1 oktober harde toezeggingen over de werkgelegenheid bij de vestiging van Tata Steel in IJmuiden. Ook willen ze op de hoogte worden gehouden van de fusiegesprekken van Tata met ThyssenKrupp.

15-9-2016

De bonden zijn bezorgd over het mogelijke samengaan van Tata en ThyssenKrupp, omdat zo'n fusie ten koste kan gaan van werkgelegenheid in IJmuiden. In aanwezigheid van naar schatting 2000 werknemers van de staalfabrikant werd daarom donderdagmiddag een eisenpakket overhandigd aan de directie van Tata Steel Nederland.

,,Wij roepen de directie van Tata Steel Nederland op om spoedig de onderhandelingen over het werkgelegenheidspact met ons af te ronden'', zei FNV-bestuurder Aad in 't Veld. ,,Wij vragen vijf jaar geen gedwongen ontslagen. Dat pact heeft in het verleden prima gewerkt voor het bedrijf en zal dat in de toekomst ook moeten doen. Als de directie niet tegemoet komt aan onze eisen, dan komen er vervolgacties.''