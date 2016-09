AEX met verlies de handel uit

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies de handel uitgegaan. Daarmee kreeg de koersdaling van de afgelopen dagen een verder vervolg. Elders in Europa sloten graadmeters ook overwegend in het rood. Onzekerheid over het toekomstige beleid van centrale banken bleef de beurshandel domineren. De dalende olieprijs drukte daarbij het sentiment.

14-9-2016

De AEX-index sloot na een relatief kalme sessie 0,4 procent lager op 441,03 punten. De MidKap verloor 0,3 procent en sloot op 633,91 punten. De graadmeters in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. De FTSE in Londen boekte een plusje van 0,1 procent.

Bij de Amsterdamse hoofdfondsen was biotechbedrijf Galapagos veruit de sterkste stijger met een winst van 3,6 procent. Onderaan stond Altice met een min van 2,4 procent. Een Frans dochterbedrijf van het kabelconcern hangt mogelijk een miljoenenboete boven het hoofd.

Ahold

Supermarktreus Ahold Delhaize won 0,4 procent. Boeren in België dreigen met boycot tegen Ahold Delhaize omdat ze vrezen dat de prijsdruk die het fusiebedrijf uitoefent, uiteindelijk door de boeren moet worden betaald.

Bij de middelgrote fondsen was Air France-KLM de sterkste daler met een min van 4,1 procent. Volgens de Britse bank Barclays staan Europese luchtvaartmaatschappijen roerige tijden te wachten mede door de zwakkere vraag naar vluchten en de groeiende capaciteit. In Frankfurt verloor Lufthansa 2,1 procent. In Londen ging easyJet 4,2 procent onderuit, terwijl IAG , moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, 1,3 procent inleverde.

Europa

Slecht nieuws van luxemerk Hermès zette de koersen in dat marktsegment onder druk. De Franse producent van dure tasjes liet zijn omzetdoelstelling voor de komenden jaren los en werd door beleggers in Parijs in de uitverkoop gedaan, het aandeel zakte bijna 9 procent.

In Frankfurt kreeg Bayer er 0,3 procent bij. Het Duitse chemieconcern neemt de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto over.

De prijs van Amerikaanse olie daalde 2,2 procent tot 43,90 dollar per vat. Brentolie werd 2 procent goedkoper en bracht per vat 46,16 dollar op. De euro werd voor 1,1260 dollar verhandeld, tegen 1,1240 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.