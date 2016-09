Bayer neemt zadenhandelaar Monsanto over

ST. LOUIS/LEVERKUSEN - Het Duitse chemiebedrijf Bayer neemt de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto over. Na eerdere geruchten dat er een deal beklonken was, volgde woensdagmiddag een definitieve verklaring. Het is de grootste buitenlandse overname ooit voor een Duits bedrijf.

Door ANP - 14-9-2016, 13:40 (Update 14-9-2016, 14:28)

De deal heeft een totale waarde van 66 miljard dollar, bijna 59 miljard euro. Bayer betaalt 128 dollar per aandeel in contanten voor Monsanto. Daarnaast is overeengekomen dat de Duitsers 2 miljard dollar betalen als de deal door bezwaren van toezichthouders toch niet door kan gaan.

Het samengaan van Bayer en Monsanto levert de grootste producent van zaaigoed en gewasbeschermingsmiddelen voor de landbouw ter wereld op.

Goedkeuring

De koers van het aandeel Monsanto stond het afgelopen jaar flink onder druk. Daar profiteerde Bayer van. In mei deed het een eerste ongevraagd bod van 122 dollar per aandeel, zo'n twee maanden later opgevoerd naar 125 dollar per aandeel. Die konden geen goedkeuring vinden van het bestuur van Monsanto, maar de deur ging wel op een kier. Na een nieuwe verhoging een week geleden, tot 127,50 dollar per aandeel, kwam er echt schot in te zitten. Dat leidde uiteindelijk tot de huidige afgesproken prijs.

De wereldwijde gewassen- en zadenindustrie heeft de afgelopen tijd grote veranderingen ondergaan. Een daling van de prijzen zette de sector onder druk, met overnames tot gevolg. Waren er wereldwijd een jaar geleden nog een zestal grote internationale spelers, met de samensmelting van Bayer en Monsanto zullen dat er nog maar vier zijn.

De geschiedenis van Monsanto gaat terug tot 1901. Het concern heeft een slechte publieke reputatie, onder meer door genetische manipulatie van gewassen en vanwege de ontwikkeling van Agent Orange, dat in de Vietnamoorlog veel slachtoffers eiste doordat het door Amerikaanse militairen werd gebruikt bij de oorlogsvoering. Bayer, in 1863 opgericht door Friedrich Bayer en Johann Friedrich Weskott, heeft aspirine als een van zijn bekendste producten. Verder zijn heroïne, als hoestmedicijn, en mosterdgas door Bayer ontwikkeld.