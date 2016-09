Klacht over prijsafspraken Ahold Delhaize

ANP Klacht over prijsafspraken Ahold Delhaize

DEN HAAG - Branchevereniging FNLI heeft een klacht ingediend bij de Stuurgroep Eerlijke Handelspraktijken over Ahold Delhaize. Sinds de fusie zou het supermarktconcern minder willen betalen aan zijn belangrijkste leveranciers en dat is volgens de levensmiddelenvereniging tegen de regels.

Door ANP - 13-9-2016, 16:41 (Update 13-9-2016, 16:41)

In de Code Eerlijke Handelspraktijken staat onder meer dat contracten moeten worden gerespecteerd en dat prijzen niet met terugwerkende kracht kunnen worden aangepast. Dat moet voorkomen dat supermarkten hun macht misbruiken om leveranciers te dwingen hun prijzen te verlagen.

Bij de NLFI komen echter meerdere signalen binnen dat Ahold Delhaize zich niet aan eerdere prijsafspraken zou houden. De federatie wil dat de stuurgroep de klacht nu onderzoekt.

De Belgische tegenhanger BABM dient eveneens een klacht in over de kortingen die Ahold Delhaize sinds de fusie eist, aldus een woordvoerster tegen zakenkrant De Tijd. Daarvoor klopt de organisatie aan bij Supply Chain Initiative, een overlegorgaan waarin ook boerenorganisaties en de supermarkten in het land zijn vertegenwoordigd.

Ahold Delhaize geeft in een reactie aan de gedragscode te onderschrijven. Van een eenzijdige wijziging van afspraken is volgens het supermarktconcern geen sprake. Het bedrijf voert individuele gesprekken met leveranciers om tot overeenstemming te komen.