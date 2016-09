IEA: overaanbod op oliemarkt houdt langer aan

PARIJS - Het overaanbod op de wereldwijde oliemarkt zal langer aanhouden dan eerder gedacht, waarschijnlijk tot ver in 2017. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) zwakt de vraag af en blijft de olieproductie op een hoog niveau, ondanks de lage prijzen.

Door ANP - 13-9-2016, 10:57 (Update 13-9-2016, 10:57)

Het IEA denkt nu dat de voorraden ook volgend jaar verder zullen groeien, wat het vierde jaar met overaanbod op rij zou zijn. De vraag in India en China zakt in, terwijl olieproducenten in het Midden-Oosten een recordhoeveelheid oppompen. Het energiebureau had vorige maand nog juist gedacht dat de oliemarkt dit jaar in balans zou komen.

De wereldwijde vraag naar olie komt volgens het IEA volgend jaar naar verwachting uit op gemiddeld 97,3 miljoen vaten per dag. Dat zijn 200.000 vaten minder dan eerder werd voorspeld. Verder werd de groei van de olievraag voor dit jaar naar beneden bijgesteld.