Kleine winsten op beurzen Europa

AMSTERDAM - De Amsterdamse beurs is dinsdag wat hoger uit de startblokken gekomen, na flinke koersverliezen een dag eerder. Opmerkingen van bestuurders van de Amerikaanse centrale bank, waaruit kan worden opgemaakt dat de Federal Reserve geen haast heeft met het verhogen van de rente, steunden het sentiment. Wel zorgden de lagere olieprijzen voor enige koersdruk.

Door ANP - 13-9-2016, 9:13 (Update 13-9-2016, 10:33)

Daarbij stond in Amsterdam ABN AMRO in belangstelling na de bekendmaking dat topman Gerrit Zalm volgend jaar vertrekt. In het eerste handelsuur stond de AEX-index 0,1 procent hoger op 448,18 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 640,56 punten. De indices in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent.

ABN AMRO zakte 0,6 procent in de hoofdindex op het Damrak. Het financiële concern moet eerder dan verwacht op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter, nu Zalm zijn termijn niet afmaakt. Hij vertrekt al in 2017, terwijl zijn aftreden op de rol stond voor mei 2018.

Olieprijs

Shell was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 0,9 procent. Dat kwam onder meer door de dalende olieprijs. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 45,61 dollar. Brent zakte 1,2 procent tot 47,75 dollar. SBM Offshore, maritiem dienstverlener aan de oliesector, ging 0,3 procent omlaag.

Grootste winnaars in de AEX waren Galapagos en ING die 0,9 procent stegen. Randstad won 0,4 procent. Monster Worldwide, het moederbedrijf van vacaturesite Monsterboard, blijft het overnamebod van de Nederlandse uitzendreus aanbevelen bij zijn aandeelhouders. Dat liet het bedrijf weten naar aanleiding van aanhoudende kritiek van grootaandeelhouder MediaNews Group.

JD Sports

Bij de middelgrote bedrijven ging vastgoedbedrijf NSI aan kop met een plus van 1,2 procent, gevolgd door Air France-KLM dat 1,1 procent steeg. PostNL voerde de dalers aan en verloor 0,5 procent.

In Londen was JD Sports in trek. De uitbater van sportkledingwinkels en moederbedrijf van Perry Sport en Aktiesport won 4,3 procent na beter dan verwachte halfjaarcijfers.

De euro noteerde 1,1221 dollar, tegen 1,1230 bij het Europese slot op maandag.