ANP Veel meer auto's total loss door hagelbuien

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - De heftige hagelbuien die in juni met name de provincie Noord-Brabant teisterden, hebben voor een flinke toename gezorgd van het aantal auto's dat total loss is verklaard. Volgens schadespecialist CED verdrievoudigde het aantal total loss-verklaringen als gevolg van het noodweer. Het aantal schadegevallen in juni steeg met liefst 56 procent.

Door ANP - 13-9-2016, 8:14 (Update 13-9-2016, 8:14)

Volgens CED wordt normaal gesproken 13 procent van de schadegevallen als total loss geregistreerd. In juni was dit bijna de helft van de schadegevallen, het hoogste percentage in vijf jaar tijd.

In juni kwamen hagelstenen zo groot als tennisballen uit de lucht. Het gemiddelde schadebedrag over 2016 schoot als gevolg van de hagel- en hoosbuien met 8 procent omhoog.