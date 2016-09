Lagarde op 12 december voor rechter

ANP Lagarde op 12 december voor rechter

PARIJS - Directeur Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moet op 12 december voor de rechter verschijnen. Ze moet zich dan verantwoorden voor haar aandeel in betalingen aan de zakenman Bernard Tapie in 2008.

Door ANP - 12-9-2016, 18:11 (Update 12-9-2016, 18:11)

Eind vorig jaar werd al bekend dat Lagarde terecht moet staan voor haar rol in de betaling van 400 miljoen euro aan Tapie toen zij minister van Financiën was.

Tapie verkocht begin jaren negentig aandelen Adidas aan de voormalige Franse staatsbank Crédit Lyonnais. Die verkocht de aandelen later voor veel meer door, waarop Tapie claimde dat hij bedrogen was. Jaren later trof Lagarde als minister van Financiën een regeling met Tapie. Hij kreeg toen de miljoenenvergoeding.

Lagarde heeft altijd ontkend dat ze iets verkeerd heeft gedaan. Volgens justitie zou ze advies van experts hebben genegeerd.