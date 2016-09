Megafusie Dow en Dupont mogelijk vertraagd

BRUSSEL - De fusie tussen de chemiegiganten Dow en Dupont loopt mogelijk vertraging op. De Europese Commissie heeft aanvullende informatie bij de bedrijven opgevraagd om een goed oordeel te kunnen geven over de samensmelting.

Door ANP - 9-9-2016, 14:50 (Update 9-9-2016, 14:50)

Brussel onderzoekt sinds vorige maand onder meer of de fusie geen negatieve gevolgen heeft voor de concurrentie op het terrein van insectenbestrijdingsmiddelen, zaden en bepaalde petrochemische producten voor bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie. Ook de activiteiten in worm- en schimmelbestrijding en zaadveredeling worden onder de loep genomen.

De Europese Commissie heeft zijn deadline voor een eindoordeel over de fusie van 11 januari opgeschort. Zodra de ontbrekende informatie binnen is gaat ,,de klok weer lopen" en en wordt de deadline opnieuw vastgesteld, zo zegt een woordvoerder in een toelichting.