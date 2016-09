Supers zien omzet groeien

AMSTERDAM - Nederlandse supermarkten hebben in augustus de omzet met bijna 2 procent zien stijgen in vergelijking met een jaar eerder, tot bijna 3,2 miljard euro. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van marktonderzoeker GfK.

Door ANP - 9-9-2016, 12:20 (Update 9-9-2016, 12:20)

De groei is vooral te danken aan de stijging van het aantal supermarktbezoeken, met 1,7 procent. Vooral op zondagen wordt steeds vaker boodschappen gedaan dan voorheen. Bijna 7 op 10 huishoudens maakt inmiddels gebruik van de zondagsopening. Volgens GfK steeg het gemiddelde bedrag per kassabon in augustus met 0,2 procent tot 21,90 euro.

Tot en met augustus steeg de omzet van de supermarkten met 2,2 procent. Van de totale omzet van 23,1 miljard euro in de eerste acht maanden van 2016 was de zondag goed voor 4,4 procent, oftewel 1,5 miljard euro.