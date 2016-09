Fed krijgt Wall Street niet in beweging

NEW YORK ( - ) - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag dicht bij de slotstanden van een dag eerder gesloten. Beleggers verwerkten het Beige Book, een Fed-rapport over de staat van de economie in de VS. Daarin stond dat deze afgelopen maanden een bescheiden groei heeft laten zien. Verder was er veel aandacht voor Apple dat zijn nieuwste smartphones lanceerde.

Door ANP - 7-9-2016, 21:41 (Update 7-9-2016, 22:19)

De leidende Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,1 procent op 18.526,14 punten. De brede S&P 500 verloor een fractie tot 2186,15 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq sloot met een plus van 0,2 procent op 5283,93 punten.

De Fed verwacht voor de komende maanden een bescheiden stijging van de lonen. De verwachtingen voor prijsverhogingen bleven gematigd. Onder meer de lage inflatie was voor de Fed reden om vooralsnog geen verdere rentestap te zetten.

Apple

Apple (plus 0,6 procent) presenteerde woensdag een reeks nieuwe producten waaronder de nieuwste iPhones en een nieuwe generatie smartwatches. De prik voor het techbedrijf was al enigszins van de cola omdat voorafgaand aan het evenement al het een en ander was uitgelekt.

Verder stond Delta Air Lines in de belangstelling. Het bedrijf maakte bekend dat de schade van de grote storing vorige maand, waardoor 2300 vluchten uitvielen, circa 150 miljoen dollar bedroeg. Daarnaast verlaagde het de verwachtingen voor het lopende kwartaal. Toch sloot het aandeel 5,7 procent hoger.

Chipotle

Dat kwam mede doordat branchegenoot Southwest Airlines bekendmaakte de capaciteit volgend jaar minder snel te verhogen. Daarmee hoopt het bedrijf vraag en aanbod beter in balans te brengen. Het aandeel Southwest Airlines klom 4,7 procent. Concurrenten United Continental en American Airlines gingen in het kielzog mee vooruit en wonnen ook krap 5 procent.

Fastfoodketen Chipotle Mexican Grill won 5,9 procent. Pershing Square, het investeringsbedrijf van miljardair Bill Ackman, heeft een belang van 9,9 procent genomen in Chipotle. Pershing gaf aan met Chipotle te gaan overleggen over de gang van zaken bij het bedrijf, dat vorig jaar nog in opspraak kwam door E.coli-besmettingen bij een aantal vestigingen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 1,4 procent hoger op 45,45 dollar en Brentolie steeg ook 1,4 procent, tot 47,91 dollar per vat. De euro noteerde 1,1240 dollar, tegen 1,1235 dollar bij het Europese slot.