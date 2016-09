Apple onhult iPhone 7 [video]

CUPERTINO - Apple heeft woensdag tijdens een speciaal event zoals verwacht zijn nieuwste modellen iPhones gepresenteerd. De nieuwe iPhone 7 is waterdicht en krijgt stereospeakers. Verder is de smartphone uitgerust met een grotere camerasensor die meer licht kan opvangen.

Door ANP - 7-9-2016, 20:40 (Update 7-9-2016, 22:13)

De iPhone 7 Plus is zelfs uitgerust met een tweede lens waarmee optische zoom kan worden gerealiseerd. Ook is dat model uitgerust met een groothoeklens.

Verder verdwijnt de mechanische homeknop en is er op de nieuwste iPhones geen aansluiting meer te vinden voor koptelefoons. In plaats daarvan lanceerde Apple AirPods speciale draadloze oordopjes. De aansluiting van de koptelefoon kan ook via de Lightning Port, die ook gebruikt wordt voor het opladen van je smartphone. Daarbij zal Apple speciale verloopstekkers leveren waarmee koptelefoons alsnog gekoppeld kunnen worden.

Nieuwe iPhone al snel in Nederland

De nieuwe iPhone 7 en 7 Plus zijn al komende vrijdag te bestellen in Nederland. Een week later is de lancering van de nieuwe telefoons. Dat is tegelijkertijd met de lancering in de Verenigde Staten. Het is voor het eerst dat Nederland bij de eerste groep landen zit waar de iPhone op de markt komt.

De batterij van de iPhone 7 gaat twee uur langer mee dan de batterij van de voorganger iPhone 6S. Bij de 7 Plus is dat ten opzichte van de 6S Plus één uur. Het goedkoopste model heeft een geheugen van 32 GB. Daarmee is de 16GB-versie eindelijk verleden tijd. De iPhone 7 heeft een vanafprijs van 649 dollar. De iPhone 7 plus is vanaf 769 dollar verkrijgbaar. In de VS is de nieuwe iPhone 7 volgende week vrijdag beschikbaar.

Nederland zit bij de eerste 28 landen waar de iPhone 7 wordt gelanceerd. Dat betekent dat het toestel vanaf vrijdag te bestellen is een week later uitgeleverd wordt. De Nederlandse vanafprijs is 759 euro.

Apple-topman Tim Cook beklom om 19 uur traditiegetrouw het podium om de nieuwste producten te presenteren. Hij onthulde ook de tweede editie van de Apple Watch. De vernieuwde smartwatch is sneller dan zijn twee jaar geleden gepresenteerde voorganger. Daarnaast bevat het slimme horloge onder meer een ingebouwde gps-module voor sporters en is de batterijduur verbeterd. Ook is de smartwatch, anders dan zijn voorganger, volledig waterdicht.

Verder komt het spel Super Mario naar iOS en wordt Pókemon Go nog dit jaar beschikbaar voor de Apple Watch.

