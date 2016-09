Wall Street opent met klein verlies

ANP Wall Street opent met klein verlies

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met een klein verlies aan de handelsdag begonnen. Beleggers zijn in afwachting van het rapport van de Amerikaanse centrale bank over de stand van zaken in de Amerikaanse economie, het zogeheten Beige Book. Apple staat in de belangstelling vanwege het speciale evenement later op woensdag waarin het nieuwe producten onthult.

Door ANP - 7-9-2016, 15:42 (Update 7-9-2016, 15:42)

De leidende Dow Jones-index opende met een verlies van 0,1 procent op 18.517 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,1 procent tot 2184 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq opende nagenoeg vlak op 5275 punten.

Mogelijk kan uit het Beige Book iets worden opgemaakt over de timing van een nieuwe renteverhoging in de VS. Inmiddels denken beleggers dat een rentestap deze maand onwaarschijnlijk is geworden. Nu is de verwachting dat in december de rente verhoogd zal worden.

Apple won in de openingsminuten 0,3 procent. Beleggers zijn in afwachting van het evenement van Apple waar naar verwachting de nieuwe iPhone 7 wordt gepresenteerd.