Akkoord over aflevering containers Hanjin

ROTTERDAM - Containers van de in financiële nood verkerende rederij Hanjin kunnen voorlopig weer gewoon worden opgehaald in de haven van Rotterdam. Daarover heeft overslagbedrijf ECT overeenstemming bereikt met brancheorganisaties in de transport en logistiek.

Door ANP - 7-9-2016, 7:55 (Update 7-9-2016, 7:55)

Verladers en transporteurs klaagden er eerder over dat ECT hoge kosten in rekening bracht om containers vrij te geven, zolang het Koreaanse bedrijf niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Vorige week stonden de partijen zelfs tegenover elkaar in de rechtszaal.

Nadat de rechter had bepaald dat de extra vergoedingen die ECT vroeg niet door de beugel konden, zijn de partijen in overleg gegaan. Daar is een compromis uitgerold waarbij de extra kosten die de problemen bij Hanjin met zich meebrengen, onderling worden verdeeld.