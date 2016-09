Wall Street boekt kleine winst

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag licht in de plus gesloten. Tegenvallende cijfers over de Amerikaanse economie zetten de graadmeters enige tijd op verlies, maar aan het begin van de middagsessie werden die minnen weer goedgemaakt.

Door ANP - 6-9-2016, 21:36 (Update 6-9-2016, 22:17)

De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de plus op 18.538,12 punten. De S&P 500 steeg ook 0,3 procent, tot 2186,48 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,5 procent bij 5275,91 punten. De beurzen waren maandag gesloten vanwege Labor Day.

Vlak na de opening bleek uit een eerste schatting dat de groei in de dienstensector van de VS vorige maand onverwacht sterk is afgezwakt. Die tegenvaller sterkte de gedachte dat de Fed mogelijk toch nog enige tijd zal wachten met een nieuwe renteverhoging. Economen wezen er daarbij op dat veel zal afhangen van de inflatiecijfers van volgende week vrijdag. Dat is de laatste indicator voor het rentebesluit van 21 september.

Fed

Speculatie op een aanhoudend afwachtende Fed stuwde de waarde van de euro. Die liep op tot 1,1250 dollar, tegen 1,1230 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De euro was daarmee ruim 1 dollarcent meer waard dan op maandag.

Naast de economische cijfers bracht overnamenieuws nog enige beweging in de markt. De exploitanten van Noord-Amerikaanse pijpleidingen Enbridge (plus 3,9 procent) en Spectra Energy (plus 13 procent) vonden elkaar in een fusie ter waarde van 28 miljard dollar, die volledig volledig in aandelen wordt voldaan.

VW

De Amerikaanse vrachtwagen- en bussenfabrikant Navistar werd 41 procent meer waard omdat Volkswagen een belang van bijna 17 procent in het bedrijf neemt. VW wil zo een positie krijgen op de Amerikaanse markt.

De koers van zadenhandelaar Monsanto zakte 1,3 procent, ondanks de aankondiging van Bayer dat het zijn bod op de onderneming verder heeft verhoogd. Bayer is bereid 127,50 dollar per aandeel op tafel te leggen, als de bedrijven tot overeenstemming weten te komen. Het aandeel werd dinsdag voor circa 106 dollar verhandeld, nadat Monsanto had gemeld zich te beraden op het bod.

Cepheid

Diagnostiekbedrijf Cepheid won 53 procent, omdat het voor 4 miljard dollar wordt overgenomen door zorgtechnologiebedrijf Danaher (min 2 procent).

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1 procent tot 44,86 dollar. Brent stond daarentegen 0,7 procent in de min op 47,30 dollar.